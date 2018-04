%%%Beim TV-Sender Hamburg 1 stocken die Hauptgesellschafter ihre Anteile auf%%%

Beim regionalen TV-Sender Hamburg 1 wollen die Gesellschafter AT Media GmbH in Landshut und der 76-jährige Druckerei Erbe Nikolaus Broschek ihre Kommanditanteile verkaufen. Sie sollen zu gleichen Teilen auf die Haupteigner Michel Medien Beteiligungs GmbH (hinter der die Schweizer Investorin Corinna von Schönau-Riedweg steht) und den Hamburger Medien-Unternehmer Frank Otto, 60, übertragen werden. Michel Medien hält dann 61,385 Prozent der Anteile- der auch an zahlreichen Radio-Sendern beteiligte Otto 38,615 Prozent. Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) mit Sitz in Norderstedt hat die Veränderungen bei dem 1995 gegründeten TV-Sender bereits gebilligt.