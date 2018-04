%%%Amazon Prime Video startet zweite Staffel von 'You Are Wanted' im Mai%%%



Amazon Prime Video setzt seine Eigenproduktion 'You Are Wanted' mit sechs neuen Episoden fort (Quelle: obs/Amazon.de)

Die bislang erfolgreichste Serie bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich kommt zurück: Am 18. Mai 2018 feiert die zweite Staffel der eigenproduzierten Thrillerserie 'You Are Wanted' Premiere. Die Produktion mit Matthias Schweighöfer ist nicht nur die am meisten gestreamte, sondern auch die Serie mit den meisten 5-Sterne-Kundenrezensionen bei dem Video-Streaming-Service.

Prime-Mitglieder können 'You Are Wanted' über eine App unter anderem auf Smart-TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones und online ansehen. Zudem werden die Inhalte auch für die Nutzung im Offline-Modus angeboten.

"Die erste Staffel unserer erfolgreichsten Serie war bereits atemberaubend und begeisterte unsere Prime-Mitglieder wie keine andere Serie zuvor", so Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer bei Prime Video Deutschland. "Mit der zweiten Staffel ist es Matthias Schweighöfer jetzt gelungen, sogar noch eine Schippe draufzulegen. Wir sind sehr stolz, unseren Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt diese High-End-Thrillerserie 'made in Germany' zu präsentieren."