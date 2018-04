%%%Alsterradio wird zu Rock Antenne Hamburg%%%

Eine traditionsreiche Radio-Marke verschwindet vom Hamburger Radiomarkt: Am Montag, den 9. April, wechselt Alsterradio seinen Namen und tritt fortan als Rock Antenne Hamburg auf. Damit wird die Hamburger Radio-Station, die im Jahr 1991 auf Sendung ging, Teil des nationalen Rock Antenne-Netzwerkes. Die Gesellschaft Die Rock Antenne GmbH & Co. KG , eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Antenne Bayern GmbH & Co. KG mit Sitz in Ismaning, hatte im Dezember vergangenen Jahres 49 Prozent der Anteile an der Alster Radio GmbH & Co. KG, Hamburg, übernommen. Im Gegenzug erhielt der Gesellschafter von Alsterradio, die NWZ Mediengruppe in Oldenburg, 18,5 Prozent der Anteile an der Rock Antenne.



