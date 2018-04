%%%Netflix plant Kauf von Werbetafeln in Hollywood%%%

Die Video-On-Demand-Plattform Netflix, Los Gatos/Kalifornien, verstärkt ihre Werbemaßnahmen in Out-of-Home-Medien. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters soll der Dienst rund 300 Millionen Dollar für eine Firma bieten, die zahlreiche Außenwerbeflächen in Los Angeles besitzt. Demnach ist Netflix einer von mehreren Interessenten für das Unternehmen Regency Outdoor Advertising. Eine Entscheidung, welcher Anbieter den Zuschlag erhält, sei noch nicht gefallen, heißt es in dem Bericht.

Netflix will seine Werbeausgaben in diesem Jahr auf zwei Milliarden Dollar steigern und damit auf verstärkte Aktivitäten von Konkurrenten wie Amazon.com, Facebook oder Walt Disney reagieren. Das Unternehmen investierte bereits in Regency-Werbetafeln, um das eigene Serienprogramm anzupreisen. Regency verfügt über Plakatwände etwa am Sunset Boulevard, am internationalen Flughafen von Los Angeles sowie an großen Schnellstraßen.