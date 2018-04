%%%Sky nimmt 'X Factor' ab Ende August ins Programm%%%

Im Januar diesen Jahres hat Sky Deutschland, Unterföhring, angekündigt, sein Programmportfolio um die Casting-Show 'X-Factor' zu erweitern. Nun teilte die Pay-TV-Plattform einen genauen Sendetermin mit: Der Gesangswettbewerb, der bis zum Jahr 2012 in drei Staffeln im Programm des Privatsenders Vox beheimatet war, läuft ab dem 27. August auf dem Entertainmentsender Sky 1. Geplant ist, die Sendung jeweils montags und freitags ab 20:15 Uhr auszustrahlen.

In der Jury sitzt neben Rapper Sido unter anderem Iggy Uriarte, der als Lions Head und Hits wie 'True Love' und 'When I Wake Up' bekannt wurde. Zwei weitere zwei Juroren will der Sender bekanntgeben.

Bei 'X Factor' treten die Musiker in vier Kategorien gegeneinander an und versuchen die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Dabei erhalten nicht nur weibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auch Duette und Bands die Chance auf eine musikalische Karriere.