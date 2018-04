%%%European Digital Media Award: 'Zeit Online' überzeugt mit Paid-Content-Modell Z+%%%

Das Nachrichten-Portal 'Zeit Online', Hamburg, wurde im Rahmen der Preisverleihung European Digital Media Awards 2018 in der Kategorie Best Reader Revenue Initiative ausgezeichnet. In ihrer Begründung lobte die Jury das Angebot Z+ für die "sehr gut auf das Qualitätsmedium zugeschnittene Paid-Content-Strategie". Stellvertretend für 'Zeit online' nahm Geschäftsführer Christian Röpke den Preis persönlich in Kopenhagen entgegen. Neben dem Web-Auftritt der 'Zeit' wurde auch das Medienunternehmen Amedia aus Norwegen in der Kategorie prämiert.

'Zeit Online' hatte das Paid-Content-Modell im März 2017 gestartet. Seit dem registrierten sich über 460.000 Nutzer (Stand 04/2018), um Artikel hinter der Bezahlschranke lesen zu können.

Die European Digital Media Awards werden jährlich von der World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) im Rahmen der Digital Media Europe-Konferenz vergeben, die dieses Jahr am 10. & 11. April 2018 in Kopenhagen stattfand. Die Auszeichnung würdigt weltweit Best-Practice-Innovationen im Bereich des digitalen Publishing.