%%%Axel Springer und Porsche Digital starten mit ihrem gemeinsamen Accelerator APX durch%%%

Axel Springer Digital Ventures und Porsche Digital starten jetzt mit ihrem neuen Accelerator APX durch. Geschäftsführer der Firma sind Jörg Rheinboldt, 46, und Henric Hungerhoff, 34. Rheinboldt, Alando-Gründer und ehemaliger Ebay Deutschland-Chef und seit Oktober 2013 als Geschäftsführer bei Axel Springer Plug and Play tätig, bleibt dem Accelerator auch als Beirat verbunden. Hungerhoff ist Rechtsanwalt und Musiker und wechselt aus dem Büro des Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE, Mathias Döpfner, zu APX.

Die Firma soll Start-ups in der Frühphase ihrer Unternehmensgründung unterstützen und ihre Entwicklung beschleunigen. APX investiert branchen- und industrieübergreifend in digitale Geschäftsmodelle, vor allem aus den Feldern Lifestyle, Mobilität, Reisen, Finanzen- und Versicherungstechnologie, Medien und Gesundheit. Start-ups erhalten eine Anschubfinanzierung in Höhe von EUR 25.000 (pre-seed) oder bis zu EUR 100.000, falls sie bereits externes Kapital aufgenommen haben (seed). Außerdem bietet APX den Unternehmen ein intensives 100-tägiges Programm. In dieser Zeit werden die Gründer durch individuelle Betreuung und durch Workshops und Veranstaltungen systematisch auf weiteres Wachstum vorbereitet. APX unterstützt die Start-ups bei der Gesellschaftsgründung, der Umsetzung der Marketing- und Finanzplanung, der Produktentwicklung sowie bei weiteren Finanzierungsrunden. APX hilft den Start-ups da rüber hinaus, mit Porsche, Axel Springer oder den mehr als 200 Netzwerkunternehmen gemeinsame Pilotprojekte in Angriff zu nehmen. Nach dem 100-tägigen Programm bietet APX den Portfoliounternehmen die Möglichkeit, Arbeitsplätze und Infrastruktur für weitere drei Monate kostenlos zu nutzen.

APX baut auf das 2013 gestartete Accelerator-Programm von Axel Springer Plug and Play auf, einem Joint Venture zwischen Axel Springer Digital Ventures und dem Plug and Play Tech Center, auf. Nach Beteiligungen an insgesamt 102 Start-ups wird sich das Axel Springer Plug and Play-Team auf das Wachstum der bestehenden Portfoliounternehmen, Investitionen in Folgerunden sowie die darauffolgenden Exits fokussieren.