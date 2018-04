%%%Quotenflop: Sat.1 stoppt Maschmeyers Gründer-Show%%%

Der TV-Sender Sat.1, Unterföhring, nimmt Carsten Maschmeyers neue Show 'Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?' wegen schwacher Quoten vorzeitig aus dem Programm. Die vierte Folge der Gründer-Show hatte gestern nur noch 570.000 Zuschauer (Marktanteil: 1,9 Prozent). Die restlichen produzierten Folgen bis zum Finale sind nun jeweils mittwochs im Internet und in der Sat.1-App zu sehen. Maschmeyer hatte als Investor vorher bereits an der wesentlich erfolgreicheren Vox-Gründershow 'Die Höhle der Löwen' teilgenommen.