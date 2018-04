%%%RTL II nimmt sich der Herzenswünsche Todkranker an%%%



Myriam von M. erfüllt im neuen RTL II-Format 'Voller Leben - Meine letzte Liste' sterbenskranke Menschen die letzten Wünsche (Quelle: Piya Henrici Fotografie)

Nach zahlreichen provokanten Formaten in den vergangenen Monaten hat RTL II für Anfang Mai nun eine Reihe angekündigt, die deutlich leisere Töne anschlägt: In der sechsteiligen Dokumentation 'Voller Leben - Meine letzte Liste' begleitet die 'Spiegel'-Besteller-Autorin und Anti-Krebs-Aktivistin Myriam von M todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg.

Gemeinsam mit ihnen erarbeitet sie eine letzte Liste von Wünschen, die nach und nach abgearbeitet und in die Tat umgesetzt werden. In der ersten Folge stehen die 22-jährige Nadja aus Großbottwar bei Ludwigsburg und Maren (54) aus Hamburg im Mittelpunkt. Die an Krebs erkrankte Nadja wünscht sich, mit Freunden einen Song im Tonstudio aufzunehmen. Maren, die an einer aggressiven Form des Lungenkrebs leidet, möchte einmal die Nordlichter sehen. RTL II strahlt das Format ab Donnerstag, 3. Mai 2018 jeweils um 20.15 Uhr aus. Produziert wird die Reihe von Joker Productions GmbH.