'Le Monde' kooperiert mit G+J-Tochter Ligatus

%%%'Le Monde' kooperiert mit G+J-Tochter Ligatus%%%

Die französische 'Le Monde'-Mediengruppe und Ligatus, der zu Gruner + Jahr, Hamburg, gehörende Anbieter von Native-Advertising-Lösungen, haben einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Die Kooperation soll dazu dienen, Nutzern der verschiedenen 'Le Monde'-Internetseiten "noch hochwertigere", und dabei deutlich gekennzeichnete Werbeinhalte anzubieten – eben in Form von Native Ads, in denen Kommunikations-Content in einem ähnlichen Stil wie redaktionelle Beiträge erscheinen. Diese Native Ad-Formate wird die 'Le Monde'-Gruppe für ihre Premium-Medienmarken wie 'Le Monde', 'L’Obs', 'Huff Post' (Frankreich), 'Télérama', 'Courrier International' und 'La Vie' nutzen.

zurück

( ) 16.04.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen