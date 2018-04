%%%Vogel Business Media startet Magazin zur digitalen Transformation %%%

Das B2B-Kommunikationsunternehmen Vogel Business Media, Würzburg, bringt mit 'Next Industry' ein weiteres Print-Magazin auf den deutschen Markt. Das Fachmedium richtet sich an Führungskräfte und Entscheider größerer Industrieunternehmen und behandelt zukunftsweisende Themen rund um die digitale Transformation. Dazu zählen Digitalstrategien, Arbeitswelten 4.0 sowie innovative Technologien aus den Bereichen Virtual Reality, Big Data und additive Fertigung.

Next Industry soll Unternehmen eigenen Angaben zufolge in ihrem Change Management begleiten, die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung näher beleuchten und strategische sowie operative Einblicke zu Innovationsprozessen, neuen Geschäftsmodellen und konkreten Vorgehensweisen geben. Die im Abonnement erhältliche Publikation wird alle zwei Monate herausgegeben und widmet sich in jedem Heft einem Mega-Trend der digitalen Transformation. Die Erstausgabe beschäftigt sich mit dem Thema Virtual und Augmented Reality und erscheint am heutigen Montag (16. 4. 2018) in einer Druckauflage von 10.000 Exemplaren.