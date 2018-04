%%%F1 TV kommt zum Spanien-Rennen nach Deutschland%%%

Wenn am der Große Preis von Spanien stattfindet, haben deutsche Zuschauer neben RTL noch eine weitere Möglichkeit, sich das Rennen anzuschauen: Die zur Liberty Media gehörende Formula One Group, die für die Vermarktung der Rennserie zuständig ist, hat nun angekündigt, zum fünften Grand-Prix der Saison ihr Streaming-Angebot F1 TV in Deutschland an den Start zu bringen. Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt.

Der Zuschauer hat dabei die Wahl zwischen zwei Paketen: Bei der Variante 'F1 TV Pro' sind alle Live-Spiele sowie weitere Funktionen wie On-Board-Kameras im Angebot enthalten. Zusätzlich gibt es die Basis-Version 'TV Access', die Wiederholungen der Rennen sowie den Abruf von Live-Daten zum abruf bereitstellt. Das Premiumpaket soll je nach Land zwischen 70 und 150 Dollar (63 bis 134 Euro) kosten. Nähere Angaben zur Preisstruktur in Deutschland machte das Unternehmen bislang nicht.

Zum Start setzt das Portal auf Live-Bilder und die Kommentar-Spur des TV-Senders RTL. Langfristig soll aber eine eigene Berichterstattung aufgebaut werden. Die Formula One Group bietet ihren Dienst auch auf spanisch, englisch und französisch an.