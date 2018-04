%%%Vox verpasst sich einen neuen Look%%%



Vox verändert seine Optik - die Farbe Rot und die Kugel bleiben aber weiterhin zentraler Bestandteil der Corporate Identity (Quelle: Mediengruppe RTL)

Der Kölner Sender Vox zeigt sich ab dem 18. April 2018 in einem veränderten Design. Der neue Look ist nach Angaben des TV-Anbieters "frecher, moderner und jünger" und soll damit noch stärker als bisher den Markenkern des Kanals betonen.

Zentraler Bestandteil des überarbeiten Auftritts bleibt die Senderfarbe Rot und die rote Kugel als Key Visual, die ihre Position als wichtigstes Corporate-Identity-Element des Senders behält.

Das neue Erscheinungsbild, das das bisherige Design aus dem Jahr 2013 ablöst, wird off air zuerst in bundesweiten Plakatkampagnen und Anzeigen zur neuen Staffel der Musik-Event-Reihe 'Sing meinen Song – Das Tauschkonzert' zum Einsatz kommen. In diesem Rahmen ist der neue Look bereits seit dem 6. April 2018 zu sehen.

"Das neue Design ist die konsequente Weiterentwicklung des uniquen Vox-Looks – ein plakativer, moderner und hochwertiger Look mit Signalwirkung", erklärt Jutta Hertel, Leiterin des Bereichs Marketing von Vox. "Unseren Designern ist dabei der besondere Twist gelungen, einerseits so neu zu denken, dass das bisherige Design alt aussieht, aber gleichzeitig nah am gewohnten Look zu bleiben, damit sich unsere Zuschauer weiterhin bei Vox zu Hause fühlen."