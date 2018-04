%%%'Aero International' feiert Jubiläum mit Hefterweiterung %%%

Das Special-Interest-Magazin 'Aero International' aus dem Jahr Top Special Verlag, Hamburg, erweitert anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums seinen Heftumfang auf 100 Seiten und erscheint mit einem Silberlack-Cover.

Die Mai-Ausgabe, die am 17. April 2018 in den Handel kommt, enthält einen 25 Seiten umfassenden Sonderteil mit einem Rückblick auf die wichtigsten Luftfahrtereignisse des vergangenen Vierteljahrhunderts sowie Luftfahrtfotos im Poster-Format. Mit der Ausgabe 6 (ET 22. Mai 2018) startet das Fachmedium zudem eine sechsteilige Serie über die Zukunft des Fliegens in den nächsten 25 Jahren. 'Aero International' ist eigenen Angaben zufolge das führende Magazins der Zivilluftfahrt in der DACH-Region.

"Wir transportieren die Faszination des Fliegens mit Reportagen aus aller Welt, exklusiver und hochwertiger Fotografie sowie Brancheninformationen rund um die zivile Luftfahrt", sagt Thomas Borchert, Chefredakteur 'Aero International'. "Mit diesem Mix treffen wir den Nerv unserer Zielgruppe, sodass 'Aero International' eine stabile Auflagenentwicklung verzeichnet."