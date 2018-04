%%%Cover des Monats März 2018: 'Der Spiegel' und die Facebook-Falle%%%



Gewinner-Cover 'Der Spiegel' mit 'Die Falle Facebook' (Foto: Spiegel-Verlag)

Das Facebook-Logo als datenfressendes Monster – mit dieser Bildidee überzeugt 'Der Spiegel' Ausgabe 13/2018 beim Zeitschriftenwettbewerb Cover des Monats (CdM) und holt den Titel im März 2018. Die Jury lobt: "Thema präzise dargestellt" (Benjamin Minack, ressourcenmangel), "witzig wie treffend" (Jörn Welle, Cheil) und "grandioses Timing" (Peter Brawand, BrawandRieken).



Den zweiten Platz – mit nur geringem Punkteabstand – sichert sich das philosophische Wirtschaftsmagazin agora42 mit einem Cover im Schachbrettmuster-Look (Thema 'Ordnung'). Hier fällt die Jury-Bewertung insgesamt sogar noch etwas besser aus als beim Gewinner-Cover. CdM-Juror Bernd Heusinger, Founder & CEO, Hirschen Group, schreibt etwa: "Visuell stark, auffällig, das Thema gut dramatisierend – ein Cover mit Courage." Und Sascha Hanke, Partner & Executive Creative Director bei Kolle Rebbe, Hamburg, lobt: "Ein absoluter Hingucker am PoS. Großartig!"



Bronze gewinnt die 'Wirtschaftswoche' (Ausgabe 11/2018) mit einer Titelstory zur Zukunft der Deutschen Bahn. CdM-Jurymitglied Anke Rippert, Geschäftsführerin Inspiring Network, findet: "Das Cover strahlt für mich durch das Grün und die sparsame Grafik Ruhe aus. Die Aussage ist sofort klar, für die Bahn ist es fünf vor zwölf."



Insgesamt handelt es sich nach Ansicht von CdM-Juror Miran Bilic, Senior Product Manager bei HarperCollins Germany, um einen starken Wettbewerbsmonat. Er schreibt: "Der März beschert uns wirklich viele gute Cover und wieder eine nicht ganz leichte Wahl. Meine fünf Sieger lagen sehr dicht zusammen. Tolle Arbeiten!"

