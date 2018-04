%%%Sky erweitert Funktionen und schließt neue Partnerschaften%%%

Die Pay-TV-Plattform Sky, Unterföhring, hat unter dem Namen 'Sky Q' zusätzliche Funktionen bei seinen Produkten und Services angekündigt. So erhalten Kunden mit einem Sky+ Pro Receiver ab Mai erhalten kostenlosen Zugriff auf das Feature Restart, mit dem bereits laufende Sendungen wieder von vorne gestartet werden können. Zudem können Serienstaffeln mit dem Service Autoplay On Demand und automatisch aufeinanderfolgend abspielbar. Des weiteren haben Zuschauer fortan die Möglichkeit, ihr Lieblingsprogramm jederzeit und auf jedem ihrer Geräte an der Stelle weiterzusehen, an der sie zuletzt aufgehört haben. Außerdem bindet Sky Q das angebot von Free TV Sendern, die Mediatheken von ARD und ZDF sowie weitere Smart-TV-Apps in die Menuführung ein. Für Bestandskunden, die noch keinen Sky+ Pro besitzen, sowie für Neukunden ist Sky Q ebenfalls ab Mai erhältlich.

Neben der Einführung von Sky Q überarbeitete die Plattform seine Apps Sky Go und Sky Kids. Die Angebote erhalten in diesem Zuge eine zeitgemäße Optik sowie eine intuitive Navigation und eine verbesserte Suchfunktion.

Für die kommenden Monate sind weitere Neuerungen geplant: Ab dem Sommer 2018 sollen etwa die Sky Soundbox, der Multiroom-IP-Box Sky Q Mini und Voice Control zur Verfügung stehen. Darüberhinaus plant Sky die Integration von Netflix.

"Das neue Sky ist für jedermann, denn wir haben es aus den Wünschen unserer Kunden kreiert", sagt Carsten Schmidt, CEO von Sky Deutschland. "Es wird besser, einfacher und schöner als je zuvor. Sky Q hat bereits in Großbritannien und Italien das Fernseherlebnis der Zuschauer revolutioniert. Wir sind sehr froh, dass nun auch unsere Kunden in Deutschland und Österreich in den Genuss kommen. Und mit Sky Ticket präsentieren wir den einfachsten und spontansten Zugriff auf das exklusive Sky Programm – überall, auf jedem Device und ohne lange Vertragsbindung. Dabei steht unsere Innovationsoffensive erst am Anfang: Unsere Kunden dürfen sich bereits in den kommenden Monaten über viele weitere Neuheiten freuen."