%%%Tamedia übernimmt die 'Basler Zeitung' und verkauft Gratisblatt-Beteiligungen an die Zeitungshaus AG%%%

Der Schweizer Tamedia-Konzern, Zürich, übernimmt von der Zeitungshaus AG die 'Basler Zeitung'. Im Gegenzug verkauft er seine Beteiligung am 'Tagblatt der Stadt Zürich' sowie an weiteren Gratiszeitungen an die Zeitungshaus AG. Die Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der eidgenössischen Wettbewerbskommission.

Markus Somm wird die 'Basler Zeitung' nach der Übernahme durch Tamedia noch für sechs Monate als Chefredakteur führen. Anschließend wird er nach einem Sabbatical als Autor für Tamedia tätig sein.

Die Zeitungshaus AG übernimmt im Gegenzug im Laufe des zweiten Quartals 2018 die Beteiligung von 65 Prozent an der Tagblatt der Stadt Zürich AG von Tamedia. Die neue Eigentümerin wird das 'Tagblatt' weiterführen und das bestehende Redaktionsteam übernehmen. Ebenfalls an die Zeitungshaus AG veräußert Tamedia die Gratiszeitungen 'Furttaler' und 'Rümlanger' (bisher jeweils 100 Prozent Tamedia) sowie in der Romandie die Beteiligungen an GHI und 'Lausanne Cités' (bisher jeweils 50 Prozent Tamedia).