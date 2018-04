%%%Lagardère plant Verkauf des Zeitschriftengeschäfts in Frankreich %%%

Das Verlags- und Pressevertriebsunternehmen Lagardère hat angekündigt, den Großteil seines französischen Zeitschriftenportfolios an die Czech Media Invest zu verkaufen. Das gab Lagardère in einer Mitteilung bekannt. Demnach sollen die Modezeitschrift 'Elle' und ihre Ableger gemeinsam mit den französischsprachigen Online-Auftritten, 'Version Femina', 'Art & Décoration', 'Télé 7 Jour' und Tochtertitel, 'France Dimanche', 'Ici Paris' und 'Public' an Czeck Media Invest gehen.



Nicht betroffen von dem Geschäft ist der Nachrichtenbereich von Lagardère, zu dem der Radiosender Europe 1, die wöchentlich erscheinende Illustrierte Paris Match und die Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche gehören. Außerdem will Lagardère die Markenrechte an Elle mit den entsprechenden internationalen Lizenzen behalten.

Darüber hinaus gab das Medienunternehmen bekannt, sich von seinem Radiogeschäft in Tschechien, Polen, der Slowakei und Rumänien zu trennen. Neuer Eigentümer der Sender ist ebenfalls das Unternehmen Czech Media Invest, das für die Übernahme rund 73 Millionen Euro zahlt. Der Abschluss des Deals steht unter Vorbehalt der Zustimmung der lokalen Aufsichtsbehörden in den jeweiligen Ländern. Czech Media Invest zählt zu den führenden tschechischen Verlagen und betreibt vier Tageszeitungen sowie mehrere Magazine und Online-Portale.