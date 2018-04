%%%'Stern' führt neuen Claim 'Was uns bewegt' ein%%%

Der in Hamburg ansässige Verlag Gruner + Jahr nimmt Veränderung am Claim seines Magazin-Titels 'Stern' vor. Fortan tritt die Publikation mit dem Spruch 'Was uns bewegt' auf. Er löst den bisherigen Slogan 'Das Reporter-Magazin' ab. Diese Neuerung ist eingebunden in eine Kampagne. Die Motive zeigen starke Doppelseiten aus dem Heft. Zum Start umfasst die Kampagne sieben Motive aus den Bereichen Politik und Gesellschaft, weitere sollen im Laufe der Zeit hinzukommen.

Entwickelt wurden die Werbemaßnahmen von der Abteilung Kommunikation & Marketing des Medienhauses. Für die Verbreitung in Printmedien investiert das Unternehmen rund 5,4 Millionen Euro. Zusätzlich wird der 'Stern' im TV beworben. Dazu wird ein Bruttowerbevolumen in Höhe von fünf Millionen Euro bereitgestellt.

"Es gibt nichts Besseres als die starken Doppelseiten, wenn man vermitteln will, was den 'Stern' so einzigartig macht, übrigens weltweit", sagt Frank Thomsen, Kommunikationschef von G+J. "Journalistische Kraft und bildstarke Wucht sprechen für sich."