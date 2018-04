%%%Rundfunk Berlin-Brandenburg präsentiert neue Programmangebote%%%

Mit neuen Programmangeboten startet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) in das 16. Jahr seines Bestehens. "Wir setzen Akzente im Fernsehen und bei unseren Radioprogrammen, parallel sorgen wir für neue, kostensparende Arbeitsabläufe vor allem in Produktion und Betrieb. Die Veränderungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unverändert groß, für diesen Elan bin ich allen im Sender dankbar", sagte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger bei einem Pressegespräch zum 15. Geburtstag des rbb am Donnerstag (19.4.). "Immer mehr Menschen in Berlin und Brandenburg wissen, dass sie sich bei uns nicht langweilen und schalten den rbb ein. Mehr Motivation, weiter am Programm zu arbeiten, kann es nicht geben", sagte Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des rbb.

Zum Geburtstag am 1. Mai erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer die Rückkehr eines der bekanntesten rbb-Gesichter auf den Bildschirm: Comedian Kurt Krömer gibt sich im rbb Fernsehen als Programmansager die Ehre. Zu den programmlichen Höhepunkten in den kommenden Monaten zählen auch die neue Doku-Serie "Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt" und die Filmreihe "rbb queer", in der der rbb zwischen dem 19. Juli und dem 13. September zehn queere Filmhighlights in TV-Erstausstrahlung zeigen wird. Im Herbst steht dann der Einzug der erfolgreichsten Sendung des rbb, der Berliner "Abendschau", in ein neu designtes Studio an.

Im Radiobereich setzt der rbb neue Akzente bei radioBerlin 88,8 und Fritz. "Wir wollen uns mit einem radioBerlin 'reloaded' verstärkt der Zielgruppe der 40- bis 50-Jährigen zuwenden. Ziel ist, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, ohne Stammpublikum zu verlieren", sagte Schulte-Kellinghaus. "Fritz möchten wir umfassend neu denken und zu einer zeitgemäßen, jungen Medienplattform entwickeln, die vor allem auf Inhalte setzt, die mobil und online verbreitet werden - begleitet von einem linearen Ausspielweg im Radio", kündigte Schulte-Kellinghaus an.

Zu den kommenden Höhepunkten im Radioprogramm zählt die Hörspieladaption von "Babylon/Berlin", die im November in der ARD Audiothek bereitgestellt und ausgestrahlt sein wird. Gemeinsam mit Radio Bremen und dem WDR realisiert der rbb das achtteilige Projekt unter dem Titel "Der nasse Fisch". Regie führt Benjamin Quabeck. Neue Wege schlägt der rbb auch im Internet ein. rbb24, das multimediale Informationsangebot des Senders, rückt künftig Bewegtbild und Audio stärker in den Mittelpunkt des Auftritts.