%%%Axel Springer übernimmt weitere Anteile an Visual Meta%%%

Der Verlag Axel Springer hat eine Übernahme weiterer Anteile an der Visual Meta GmbH aus Berlin vollzogen. Das Unternehmen betreibt eine Reihe von Shopping-Suchdiensten in 14 Ländern, darunter Marken wie LadenZeile, ShopAlike und UmSóLugar.

Bereits 2011 hatte Springer die Mehrheit an Visual Meta übernommen . Zum damaligen Zeitpunkt war das Unternehmen gerade einmal zwei Jahre am Markt und in sieben europäischen Ländern aktiv. Heute beschäftigt das Unternehmen laut eigenen Angaben 275 Mitarbeiter und verzeichnet mit seinen Portalen monatlich rund 14 Mio. Besucher.

2017 hatten in der Branche Gerüchte kursiert, dass Springer sich von LadenZeile sowie dem Preisvergleichsdienst Idealo, an dem der Verlag ebenfalls mehrheitlich beteiligt ist und der seinerseits 75 Prozent der Anteile an Visual Meta hält, trennen will. Das spekulierte Verkaufsvorhaben wurde später jedoch Medienberichten zufolge abgeblasen.





Hinweis: In einer früheren Version dieser Meldung hieß es, Springer habe die Übernahme weiterer Anteile an Visual Meta abgeblasen. Grundlage dafür war die Rücknahme des Eintrags beim Bundeskartellamt. Wie Springer mitteilt, war der Grund dafür, dass das Vorhaben keiner Überprüfung bedurfte.