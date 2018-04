%%%Zeit Verlag startet Kriminalmagazin 'Zeit Verbrechen'%%%

Der Zeit Verlag erweitert sein Portfolio an Print-Titeln um das Thema Crime und veröffentlicht am 24. April das neue Magazin 'Zeit Verbrechen'. Das Heft beschäftigt sich vor allem mit echten Fällen aus Deutschland und legt einen Schwerpunkt auf Fälle mit Zeitdimension. So präsentiert das Magazin große Verbrechen, die teilweise schon Jahrzehnte zurückliegen, und beleuchtet, wie diese Geschichten weitergingen.

Neben Reportagen, Fotostrecken (z.B. Porträts von Polizeispürhunden) und Infografiken kommen in Interviews und eigenen Beiträgen auch Fachleute zu Wort. In der ersten Ausgabe schildert unter anderem die junge Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven, wie sie in einem Kriegsverbrecherprozess an die Grenzen des Rechtsstaats geriet. Zudem erklärt der israelische Kriminalist David Weisburd, warum er am Cottbusser Tor in Berlin mit der Kriminalitätsbekämpfung anfangen würde.



'Zeit Verbrechen' richtet sich an Leser von Kriminalgeschichten und der 'Zeit'-Rubrik 'Recht & Unrecht' und ist zum Preis von 5,95 Euro im Handel erhältlich. Geplant ist, den Titel zwei Mal im Jahr auf den Markt zu bringen.

Sabine Rückert, Herausgeberin von 'Zeit Verbrechen' und stellvertretende Chefredakteurin der 'Zeit' sagt: "In wahren Kriminalgeschichten geht es nicht zu wie im Fernsehkrimi mit dem absehbaren Ende, sie handeln vielmehr von tatsächlich geschehenen, extremen Situationen, um Abgründe unserer Seele und unserer Gesellschaft, um Menschen, die plötzlich die Kontrolle verlieren – über sich oder die ganze Lage. Kriminalgeschichten fragen immer auch: Wie ist der Mensch beschaffen? Gut oder böse? Für derart existenzielle Fragen interessieren sich die Menschen seit jeher. Schon die Bibel ist voll davon."

