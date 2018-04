%%%ARD und ZDF stellen Programm-Angebot zur Fußball-WM in Russland vor%%%



Ein Novum in der WM-Berichterstattung von ARD und ZDF: Erstmals wird die Produktion und Redaktion nicht am Austragungsort sitzen (Copyright: ZDF/Markus Hertrich)

ARD und ZDF werden zur Fußball-WM ein gemeinsames Studio in Baden-Baden einrichten. Damit wird erstmals bei einem Turnier die Redaktion und Produktion nicht im Land des Ausrichters aufgebaut. Das teilten beide Sender auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag (23. April 2018) in Hamburg mit. Nach Angaben der Anstalten ermöglicht die Konstruktion eines nationalen Sendezentrums schlankere Strukturen vor Ort und eine kostengünstigere Produktion. Das Konzept war bereits beim Confederations Cup 2017 erfolgreich erprobt worden.



Beide Sender übertragen im Wechsel alle 64 Spiele des WM-Turniers in Russland. Die parallel angesetzten Begegnungen an den abschließenden Vorrunden-Spieltagen werden bei one und ZDF Info ausgestrahlt. Das WM-Eröffnungsspiel is am Donnerstag, 14. Juni 2018, 17.00 Uhr, im Ersten zusehen. Im Gegenzug überträgt das ZDF das WM-Finale am Sonntag, 15. Juli 2018 ab 17.00 Uhr.

"Wir werden die Qualität unserer Berichterstattung auch mit dieser Sparanstrengung in Personal, Produktion und Technik weiter auf dem hohen Niveau halten, das unsere Zuschauer gewohnt sind", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Und wir werden über die Präsentation des Live-Sports hinaus immer auch einen kritischen Blick auf die aktuelle politische Situation in Russland werfen."

Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, ergänzt: "Es ist eine spannende Aufgabe für uns, die überwiegende Berichterstattung aus einer gemeinsamen Sendezentrale von ARD und ZDF aus Deutschland zu bestreiten. Baden-Baden als Zentrum der Übertragungen ist mutig, aber so können wir so viele Synergien wie möglich nutzen und Kosten einsparen, ohne dass die Qualität und der Umfang der Berichterstattung darunter leiden."