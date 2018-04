%%%Der 'Spiegel' plant neues Bezahl-Angebot für digitale Inhalte%%%

Wenn Online-Nutzer des 'Spiegels' zusätzliche Inhalte haben wollten, hatten sie Bislang die Wahl zwischen dem digitalem Abo, dem Einzelartikel-Angebot 'Spiegel Plus' und der Digitalzeitung 'Spiegel Daily' wählen. Das soll sich nun ändern. Zukünftig sollen alle Paid-Content-Modelle unter der Marke 'Spiegel+' zusammengefasst werden. Das gaben Stefan Plöchinger, Leiter der Produktentwicklung bei der 'Spiegel'-Gruppe und sein Team in einem Blog-Eintrag auf der Website Medium bekannt.

Als Grund für die geplanten Veränderungen gab der Produktchef an, dass die bisherige Produkt- und Angebotskonstruktion die Leser eher verwirrt hätte. "Die bisherigen Angebote wurden preislich nicht zwingend als logisch empfinden, stellt Plöchinger fest.

Das neue 'Spiegel+', das zur Ferienzeit an den Start gehen soll, ist als Flatrate für alles digitale Inhalte des 'Spiegels' geplant. Für einen All-inclusive-Preis von 19,99 Euro pro Monat erhalten Leser dann Zugriff unter anderem auf exklusive Texte auf der Nachrichtenseite sowie das wöchentliche Print-Magazin. Für Leser unter 30 Jahren ist ein besonderes Preispaket vorgesehen: Für diese Zielgruppe soll 'Spiegel+' 11,99 Euro pro Monat kosten.

Mit der Überführung der Einzelmodelle in das neue Kompaktangebot geht auch das Ende von 'Spiegel Daily' in seiner jetzigen Form einher. Der Titel 'Daily' soll zwar erhalten bleiben, aber nicht als mehr eigenständiges Produkt. Stattdessen soll die Marke als Push-Angebot der Nachrichtenseite für Apps, Messenger und Newsletter fungieren. Exklusive Inhalte von 'Daily' wie etwa die Video-Kolumne von Harald Schmidt werden nach Angaben des Verlags ins neue Angebot integriert. "Es geht darum, der 'Spiegel'-Gruppe eine nachhaltige wirtschaftliche Perspektive mit mehr als dem traditionellen Print-Geschäft und dem rein anzeigenfinanzierten Online-Geschäft zu geben", so Plöchinger und sein Team im Blog-Posting.