%%%Axel Springer verlängert Förderung der Hamburg Media School%%%

Das Medienunternehmen Axel Springer, Berlin, hat angekündigt, auch in Zukunft finanzielle Mittel für die Hamburg Media School bereitzustellen. Das gab die private Bildungseinrichtung am Dienstag (24.04.2018) bekannt. Demnach fließt die finanzielle Unterstützung vor allem in den Bachelorstudiengang Digital Media, den das Institut gemeinsam mit der Leuphana Universität Lüneburg anbietet.

Florian Klages, Leiter Corporate HR Axel Springer sagte: „Wir schätzen besonders die anwendungsorientierten und wissenschaftlich fundierten Praxisprojekte, in der Studierende innovative und tragfähige Lösungen für die Herausforderungen der Digitalisierung erarbeiten. Daher setzen wir unser Engagement in Hamburg als wichtigen Medienstandort gern fort.“

Neben Axel Springer wird die Hamburg Media School von zahlreichen weiteren Unternehmen in Form von Geldern, Sachspenden oder anderen Leistungen gefördert. Dazu zählen unter anderem die Bauer Media Group, BurdaNews GmbH, die Funke Mediengruppe, Gruner + Jahr GmbH & Co. KG und NDR Media.