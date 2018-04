%%%Mediengruppe RTL Deutschland bringt linearen UHD-Sender an den Start%%%

Nachdem bislang vor allem das Satellitenangebot HD+ und die Pay-TV-Plattform Sky (beide mit Sitz in Unterföhring) mit eigenen UHD-Kanälen im Markt vertreten waren, gesellt sich nun mit RTL erstmals ein Free-TV-Sender hinzu. Mit RTL UHD startet die Mediengruppe RTL Deutschland einen linearen Ultra-HD-Testkanal. Das neue Angebot soll zunächst bis Ende 2018 über den Verbreitungspartner HD+ verfügbar sein. Die Sendergruppe plant, die Formel-1-Rennen sowie die Qualifyings der laufenden Saison über den Kanal zu verbreiten.

RTL UHD steht Zuschauern erstmals am Rennwochenende in Baku/Aserbaidschan am 28./29. April 2018 zur Verfügung. Darüber hinaus wird am 5. Mai 2018 das Finale von Deutschland sucht den Superstar in UHD, kombiniert mit HDR, ausgestrahlt. Alle Zuschauer, die das HD+ Sender-Paket abonniert haben und über einen UHD-Fernseher verfügen, können auf das Angebot kostenlos zu greifen.

Für den neuen Kanal hat die RTL-Gruppe ihr Sendezentrum weiterentwickelt, um Plattform-Partnern das UHD-Signal übertragen zu können. Der Kanal ist Teil der laufenden UHD-Tests des Medienhauses. Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen mit 'Sankt Maik' die erste deutsche Free-TV-Serie über den Demokanal UHD 1 von HD+ ausgestrahlt.

"Für uns wird UHD in den kommenden Jahren wichtiger werden und wir haben als führendes Medienhaus das Ziel, hier stets neue Maßstäbe zu setzen", sagt Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland. "Wir freuen uns daher, dass wir mit dem Start von RTL UHD und der Ausstrahlung der Formel 1 sowie DSDS unsere Tests im Bereich UHD ausbauen können."