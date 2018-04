%%%HSE24 steigert Umsatz und Ergebnis %%%

Der weltweit agierende Home-Shopping-Anbieter HSE24, Ismaning, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf rund 821 Millionen Euro gesteigert.

Haupttreiber waren hierbei die E-Commerce-Aktivitäten. 2017 verbuchte dieser Bereich E-Commerce in der DACH-region einen Anstieg der Erträge um rund 14 Prozent auf 186 Millionen Euro.

Nach Angaben des Unternehmens haben Bestellungen über PC, Tablet oder Smartphone mittlerweile einen Anteil von einem Viertel am Gesamtumsatz. Das Mobile-Geschäft entspricht hierbei einem Drittel (34 %) aller eingehenden E-Commerce-Bestellungen im deutschsprachigen Raum. Insgesamt Wie HSE24 mitteilte, kaufen 40 Prozent seiner Kunden über die Online-Kanäle des Unternehmens ein.

Ein weiterer Grund für das positive Ergebnis sind die stark wachsenden Märkte in Russland und Italien. Im vergangenen Jahr konnte etwa die im Jahr 2012 gegründete russische Tochtergesellschaft ihren Umsatz prozentual erneut zweistellig steigern. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet HSE24 für das Gesamtgeschäft mit einem erneuten Umsatzanstieg sowie einem Zuwachs beim angepassten operativen Ergebnis.

Im Zuge seiner Internationalisierungsstrategie plant HSE24 für das vierte Quartal den Start eines Angebots in der Golfregion. Vorgesehen ist, das Omnichannel-Konzept in Verbindung mit einem angepassten Lifestyle-Sortiment auf den dortigen Markt zu übertragen. Für den Markteinstieg hatte HSM im Jahr 2017 ein Tochterunternehmen gegründet und mit der MBC Group, dem größten Medienunternehmen im Nahen Osten, eine Partnerschaft geschlossenn. Die Länder des Gulf Cooperation Council (GCC) umfassen rund 9 Millionen TV-Haushalte in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrein, Oman, Kuweit und Katar.

"2017 war ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr für HSE24“, sagt Sonja Piller, CEO von HSE24. "Wir haben unsere bedeutende Marktposition ausgebaut und die Wachstumsstrategie weiter vorangetrieben. Mittlerweile lassen sich mehr als zwei Millionen Menschen jährlich regelmäßig von unseren attraktiven Produkten inspirieren. […] Dabei profitieren wir immer stärker von unserer konsequenten Aufstellung als Omnichannel-Anbieter.“