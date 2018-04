%%%Werbevermarktung: Tamedia beendet Zusammenarbeit mit Publicitas%%%

Die Schweizer Mediengruppe Tamedia, Zürich, hat heute erklärt, man sehe sich gezwungen, die Zusammenarbeit mit Publicitas "aufgrund zunehmender Zahlungsausstände seitens des Werbevermittlers per sofort zu beenden". Der Medienkonzern wird sämtliche Werbekunden, die in den letzten Wochen Werbung über Publicitas gebucht haben, entsprechend informieren und sie bitten, Zahlungen nur noch direkt an Tamedia zu leisten.



Marcel Kohler, Leiter Werbung & Pendlermedien von Tamedia, sagt dazu: "Wir bedauern sehr, die Zusammenarbeit mit Publicitas beenden zu müssen. Eine lange Reihe verpasster Zahlungsfristen und nicht eingehaltener Zusicherungen sowie die in den letzten zwölf Monaten aufgelaufenen Zahlungsausstände lassen uns jedoch keine andere Wahl."



Tamedia sei daran interessiert, "die betroffene Kunden gemeinsam mit anderen Schweizer Medienhäusern bestmöglichst zu unterstützen". Ob und in welcher Form gemeinsame Lösungen möglich sind, ist derzeit noch offen und Gegenstand von Gesprächen.

Mögliche Zahlungsausstände des Vermarkters waren laut der Website persoenlich.com schon zuvor ein Thema. Sie hätten Verleger dazu bewogen, das Projekt einer Auffanggesellschaft für die Publicitas zu gründen. Neben Tamedia sollen auch die NZZ-Gruppe, die AZ-Medien sowie verschiedene Tessiner Verleger daran beteiligt sein.