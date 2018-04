%%%Bertelsmann übernimmt Mehrheit an Affero Lab in Brasilien%%%

Bertelsmann baut seine Bildungsaktivitäten in Brasilien weiter aus: Der Gütersloher Konzern ist jetzt Mehrheitseigner von Affero Lab; er erwirbt die Anteile von den Gründern des brasilianischen Weiterbildungsunternehmens. Die Weltbank-Tochter IFC sowie der von der IFC Asset Management Company verwaltete Fond ALAC bleiben Minderheitsgesellschafter. Zu den finanziellen Details der Transaktion vereinbarten die Partner Stillschweigen.

Affero Lab ist laut Bertelsmann der größte Anbieter im brasilianischen Weiterbildungsmarkt und bietet Unternehmen digitale Lehrprogramme, stationäre Bildungsmaßnahmen sowie Kombinationen aus beidem. Rund 500.000 Menschen nutzen die Angebote jährlich. Affero Lab beschäftigt rund 450 Mitarbeiter, vor allem in São Paulo sowie Rio de Janeiro. Bertelsmann hatte bereits 2015 rund 40 Prozent der Anteile an dem Unternehmen übernommen und diese nun in einem zweiten Schritt aufgestockt.

Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions Strategy & Bertelsmann Investments, sagte: "Bildung ist ein Wachstumsbereich für Bertelsmann und Brasilien – ebenso wie China und Indien – ein Markt, in dem wir unsere Präsenz sukzessive stärken. Entsprechend fügt sich die Mehrheitsübernahme an Affero Lab gut in unsere Konzernstrategie ein. Mit der Transaktion übernehmen wir erneut die Mehrheit an einem unserer rund 160 Investments. Unsere Fonds in Brasilien, China, Indien und Nordamerika leisten so einen wichtigen strategischen Beitrag zum Ausbau unserer Aktivitäten in diesen Regionen."