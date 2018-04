%%%Der 'Bonner General-Anzeiger' wird Teil der Rheinische Post Mediengruppe%%%

Die Rheinische Post Mediengruppe, Düsseldorf, und die Gesellschafter der Bonner Zeitungsdruckerei und Verlagsanstalt H. Neusser GmbH, Bonn, haben eine Vereinbarung zur Übernahme aller Anteile durch die Rheinische Post Mediengruppe geschlossen. Der Kauf bedarf noch der Zustimmung des Bundeskartellamtes. Über Details haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem geplanten Erwerb des 'Bonner General-Anzeigers' würde die Rheinische Post Mediengruppe ihre Aktivitäten im Kernmarkt Nordrhein-Westfalen im Tageszeitungsgeschäft deutlich ausbauen. Außerdem würde sie ihre Geschäftsfelder Anzeigenblätter NRW und Radio durch die Beteiligungen der Bonner Gruppe ergänzen und erweitern.

"Für den 'Bonner General-Anzeiger' beginnt nun eine neue Ära. Wir sind überzeugt, dass die Zeitung, egal in welcher Form sie erscheint, als Qualitätsprodukt eine aussichtsreiche Zukunft hat", erklärt Hermann Neusser, Verleger und Herausgeber des General-Anzeigers. "Wir freuen uns daher sehr, mit der Rheinische Post Mediengruppe ein starkes Unternehmen gewonnen zu haben, das mit seiner Größe und Professionalität den 'Bonner General-Anzeiger' als gedruckte Zeitung und im Digitalen erfolgreich in die Zukunft führen wird", so Neusser.

"Der 'Bonner General-Anzeiger' ist eine Qualitätszeitung, die auf mehr als 125 Jahre Geschichte zurückblicken kann. Er ist im dynamischen Wirtschaftsraum Bonn bestens etabliert und spielt dort eine zentrale Rolle sowohl bei Lesern als auch in der Wirtschaft. Dieser Tradition fühlen wir uns verpflichtet", betont Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe. "So wird der 'Bonner General-Anzeiger' als Teil unserer Mediengruppe weiterhin für eine starke lokale Verankerung stehen. Gleichzeitig wird er von der publizistischen Kraft der Rheinische Post profitieren. Zudem richten wir künftig einen stärkeren Fokus auf den Ausbau der digitalen Aktivitäten."