%%%Bauer stellt britisches Frauen-Portal The Debrief ein%%%

Die Hamburger Bauer Media Group stellt in Großbritannien ihre Website The Debrief ein. Der Verlag hatte die Seite im Jahr 2014 als "trendige Online-Plattform für junge Frauen" gestartet. Parallel zum Aus für The Debrief will Bauer in UK nun stärker in die Digital-Plattform von 'Grazia' investieren. Dafür soll auch die Zahl der Mitarbeiter erhöht werden. Ziel ist es, die Reichweite der Seite weiter zu erhöhen. Die Nutzergruppen beider Portale seien ähnlich, heißt es. Daher könnten auch die bisherigen Leserinnen von The Debrief künftig von graziadaily.co.uk versorgt werden.

Neben Entertainment, Beauty und Lifestyle hatte The Debrief in den vergangenen vier Jahren auch immer wieder politische und soziale Themen behandelt und sich hier gezielt für die Bedürfnisse der Leserinnen eingesetzt. Dazu gehört u.a. die erfolgreiche Mietpreis-Kampagne 'Make Renting Fair'. Die Journalisten der Website sollen nun in die Grazia Online-Redaktion integriert werden. (Siehe auch nb-Printausgabe 18/2018).