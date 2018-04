%%%Axel Springer schließt Verkauf von aufeminin an TF1 ab%%%

Die Axel Springer SE, Berlin, hat jetzt den angekündigten Verkauf seiner Beteiligung an der französischen aufeminin-Gruppe an Télévision Française 1 S.A. (TF1) abgeschlossen. Dabei wurde der Anteil von Axel Springer in Höhe von rund 78 Prozent mit insgesamt 291,5 Millionen Euro bewertet. aufeminin und seine Tochterunternehmen bieten Onlineportale, Foren und Produktabonnements für vorwiegend weibliche Zielgruppen. In Deutschland betreibt aufeminin das Frauenportal gofeminin, das Gesundheitsportal Onmeda sowie die Abonnementbox My Little Box.

Dr. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media Axel Springer SE, sagt: "Mit Axel Springer als Mehrheitsaktionär haben sich Reichweite, Umsatz und Ergebnis der aufeminin-Gruppe vervierfacht. Gleichzeitig hat sich das Geschäft insbesondere mit seinem starken Fokus auf E-Commerce aus unseren strategischen Kernfeldern Content und Classifieds entfernt. Deshalb findet aufeminin mit dem Abschluss dieser wirtschaftlich sehr attraktiven Transaktion in TF1 einen neuen guten Eigentümer. Ich danke der Geschäftsführung unter der exzellenten Leitung von Marie-Laure Sauty de Chalon und dem ganzen Team herzlichst für viele Jahre äußerst erfolgreicher und angenehmer Zusammenarbeit."