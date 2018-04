%%%Musik-Magazin 'Intro' verabschiedet sich%%%

Die Gratis-Kultur des Internets fordert ein weiteres Opfer: das weithin hochgeschätzte Musik-Magazin 'Intro' wird ab Juli 2018 nicht weiter erscheinen. Der Grund: die zu geringen Anzeigen-Erlöse. Der 1991 gegründeten werbefinanzierte Gratis-Zeitschrift konnte die negative wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr kompensieren, die Digital-Erlöse sind bzw. waren einfach zu niedrig.

Chefredakteur Daniel Koch sowie Gründer, Herausgeber und Verleger Matthias Hörstmann verabschieden sich auf der Intro-Website von ihren Lesern und Fans. Hörstmann: "Intro ist für mich zu keinem Zeitpunkt ein Job gewesen, sondern das große Privileg, eine Leidenschaft zum Beruf machen zu können."

Matthias Hörstmann hat das Magazin 1991 in Melle bei Osnabrück gegründet und ist 2000 mit dem Verlag Intro GmbH & Co. KG nah Köln umgezogen. Die erste Ausgabe erschien am 1. Jan. 1992 - seit 1994 monatlich (mit wie Doppel-Ausgaben). Die verbreitete Auflage von und 100.000 Exemplaren wurde über 1500 Auslage-Stellen verteilt. Parallel gab es auch ein kostenpflichtiges Abo.

Die Hörstmann Unternehmensgruppe ist auch als Festival- und Konzert-Veranstalter aktiv. Im Intro-Umfeld sind eine Reihe von Marken entstanden - dazu gehört auch die Zeitschrift '11 Freunde', an der Hörstmann nach wie vor beteiligt ist.