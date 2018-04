%%%RTL AdConnect richtet Vermarktung strukturell neu aus%%%

RTL AdConnect, der internationale Vermarkter für die RTL Group und externe Partner, richtet seine Strukturen in Deutschland neu aus: So begrüßt das Unternehmen mit Artur Kobryn, Marcel Schmidt und Vanessa Jäger drei Neuzugänge. Artur Kobryn ist jetzt Chef für den Bereich DACH und Osteuropa und damit für den weiteren Geschäftsausbau in Deutschland, Österreich und Polen verantwortlich. Er wird mit seinem fünfköpfigen Team von Köln aus agieren. Kobryn, gebürtiger Schwede, war vor seinem Wechsel zu RTL AdConnect zehn Jahre für die Mediacom in Deutschland tätig, zuletzt als Managing Partner, Head of International.

Christophe Loisel, Deputy CEO von RTL AdConnect, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Artur in unseren Reihen zu begrüßen. Dank der weitreichenden Erfahrung, die er in über 15 Jahren bei weltweit agierenden Agenturnetzwerken gesammelt hat, verfügt er über internationale Medienexpertise. Er wird dieses Wissen für unsere deutschen Kunden einbringen, die gezielt die Chancen des internationalen Total Video-Markts nutzen wollen."

Vanessa Jäger, Office Sales Coordinator, und Marcel Schmidt, Senior Sales Manager, komplettieren das Team DACH und Osteuropa, dem außerdem Stefan Hakel als Senior International Sales Manager mit Sitz in Wien und Jana Esters ebenfalls als International Sales Manager mit Sitz in Köln, angehören. Marcel Schmidt war zuvor Key Account Manager bei Ströer Sales & Services GmbH, Vanessa Jäger kommt von Parragon. Beide berichten an Artur Kobryn.