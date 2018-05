%%%'Mopo' und Geheimtipp Media starten gemeinsames Freizeitportal%%%



Die Tageszeitung 'Mopo' und die Kreativ-Agentur Geheimtipp Media bringen das neue Freizeitportal 'Hamburg - Hier & Jetzt' an den Start (Quelle: Geheimtipp Hamburg/Mopo)

"Deine Stadt. Deine Orte. Deine Events" – so lautet das Motto für das neue Freizeitportal 'Hamburg - Hier & Jetzt', das die Kreativagentur Geheimtipp Media in Zusammenarbeit mit der Mopo, beide in Hamburg ansässig, heute (02.05.2018) starten. Die Plattform liefert seinen Usern Veranstaltungs- und Ausflugstipps in der Nähe sowie inspirierende Geschichten über das Leben zwischen Alster und Elbe.



Zudem werden regelmäßig Kolumnen von Hamburger Persönlichkeiten veröffentlicht, die über die Dinge schreiben, die sie bewegen und dabei nach Angaben der beiden Partner " kulinarische, künstlerische, sportliche oder modische Sichtweisen" einnehmen.

Ein weiteres Feature stellt die Hamburg-Karte mit Ortungsfunktion dar. Sie ermöglicht es dem Nutzer, die besten Restaurants, Cafés, Läden & grünen Ecken in der unmittelbaren Nähe zu entdecken –dank der Adresseingabe-Funktion ist dieser Service für jeden beliebigen Winkel der Stadt verfügbar. Mit seinem Angebot richtet sich die Seite an Besucher & Touristen, die neue Lieblingsorte abseits der bekannten Wege entdecken wollen.

"'Hamburg - Hier & Jetzt' ist unsere Antwort auf das stetig wachsende Interesse an unserer Stadt", sagt Jan Traupe, Gründer & Geschäftsführer von Geheimtipp Media. "Mit dem neuen Konzept vereinen wir spannendes Storytelling mit einem praktischen Eventkalender und krönen das Ganze mit einer interaktiven Hamburg-Map, mit der man in jeder Ecke der Hansestadt die passenden Empfehlungen parat hat."

Eva Jost, Ressortleiterin Digital von Mopo.de, ergänzt: "Mit 'Hamburg - Hier & Jetzt' ergänzen wir unser Digitalangebot um weitere attraktive Freizeit- und Eventtipps und bieten unseren Leserinnen und Lesern einen interaktiven Kompass für unsere Stadt.“