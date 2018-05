%%%Neues TV-Magazin: Sport 1 und German Football League bauen Kooperation aus%%%

Die Sport-Plattform Sport 1, Ismaning, erweitert ihr Angebot an American-Football-Inhalten: Ab dem 8. August nimmt Sport 1 jeden Mittwoch die Sendung 'Kick Off – Das GFL-Magazin' ins Free-TV-Programm. Im Mittelpunkt des wöchentlichen Formats wird neben einer Nachbetrachtung des vorangegangenen Spieltags auch der Ausblick auf den German Bowl XL stehen. Zudem bietet der Sender auf seinen digitalen Plattformen ab sofort einen eigenen News-Channel zur GFL an. In diesem Kanal erhalten Football-Fans regelmäßige Informationen zum deutschen Football.



Damit baut das Medienunternehmen seine im Frühjahr begonnene Kooperation mit der German Football League (GFL) aus. Im Zuge der Partnerschaft überträgt Sport 1 den German Bowl XL am 13. Oktober sowie das Endspiels um die 40. Deutsche Meisterschaft im American Football.

"Das TV-Magazin zum American Football in Deutschland ist der nächste wichtige Baustein in unserer Zusammenarbeit mit der GFL", erklärt Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung von Sport 1. "Damit können unsere Zuschauer den Weg der deutschen Football-Teams in die Playoffs bis zum German Bowl, dem großen Showdown in Berlin, hautnah verfolgen. Die deutsche Bundesliga im American Football hat mit SPORT1 eine neue Heimat gefunden."