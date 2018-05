%%%Sat.1 holt britische Erfolgs-Show 'Dancing on Ice' zurück ins deutsche TV%%%

Der Privatsender Sat.1, Unterföhring, hat die Rechte an der britischen Casting-Show 'Dancing on Ice' von ITV erworben. Die Show begeisterte im Januar 2018 im Vereinigten Königreich knapp neun Millionen Zuschauer und erzielte Spitzenwerte von bis zu 35,7 Prozent Marktanteil (Zuschauer ab 4 Jahren).



In dem Format erhalten Prominente aus den Bereichen Musik, TV-, Film und Sport professionelles Training von Eiskunstlauf-Profis und treten in den folgenden Episoden gegen ihre Mitstreiter an. Produziert wird 'Dancing on Ice' in Deutschland von ITV Studios Germany.

"Die Show 'Dancing on Ice' vereint Eleganz, Kraft und Tempo. Sie schenkt den Zuschauerinnen und Zuschauern im Winter 2018/2019 eine erfrischend neue Prime Time-Unterhaltung", sagt SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger. "Besonders beeindruckend wird die sportliche Entwicklung der Stars sein - vom Eistanz-Anfänger zum gefeierten Könner."

Die Eislauf-Show war bereits im Herbst 2006 im deutschen Fernsehen. Die bei RTL ausgestrahlte Sendung erreichte allerdings nicht die Quoten-Erwartungen des Senders und wurde deshalb nach einer Staffel eingestellt. Auf ein ähnliches Format setzte von 2006 bis 2008 der Münchner TV-Kanal ProSieben. Die deutsche Adaption des US-Formats' Skating with Celebrities', die hierzulande unter dem Titel 'Stars auf Eis' holte in der Zielgruppe höhere Quoten als die RTL-Version und brachte es insgesamt auf zwei Staffeln.