%%%Spiegel TV feiert 30-jähriges Jubiläum mit Best-of-Sendungen%%%

Am 8. Mai 1988 wurde die erste Ausgabe von 'Spiegel TV Magazin' bei RTL ausgestrahlt. Anlässlich des nun anstehenden 30. Jubiläums wartet die Medienmarke mit einem besonderen Rückblick auf seine Geschichte auf: Das Web-Portal Spiegel.tv wird am Tag des Sendestarts exakt um 21:50 Uhr 24 Stunden lang herausragende Sendungen aus drei Jahrzehnten bereitstellen. Dazu zählen etwa die erste Ausgabe, die Maueröffnung, 9/11 bis zu investigativen Highlights wie die Berichterstattung zum NSU, über arabische Großclans in Berlin oder IS-Unterstützer in Deutschland.

Außerdem nimmt der Sender RTL am 13. Mai um 22:45 Uhr eine 60-minütige Sondersendung zum Jubiläum des Reportage-Magazins ins Programm. Ausschnitte aus besonderen Sendungen werden dabei von Politikern wie beispielsweise Claudia Roth, Wolfgang Kubicki und Gregor Gysi, Kollegen wie Peter Kloeppel, Anja Reschke und Birgit Schrowange oder dem Entertainer Thomas Gottschalk kommentiert.



"30 Jahre 'Spiegel TV Magazin' sind für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich. Ab Juli wird die Sendung in neuer Verpackung, aber mit dem gleichen journalistischen Kern und Anspruch bei RTL auf einem neuen Sendeplatz am Montagabend zu sehen sein", sagt Steffen Haug, Chefredakteur von 'Spiegel TV. "Natürlich haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Sehgewohnheiten, Medienkonsum und Nutzungsverhalten unserer Zuschauer verändert. Trotzdem wollen wir sie weiter mit dem erreichen, was wir besonders gut können: Mit einem investigativen, unabhängigen und oft auch ungemütlichen Journalismus. Nah an den Menschen und authentisch, um glaubwürdig zu zeigen, was ist."