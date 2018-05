%%%Druckerei: Burda investiert in Offenburg 30 Millionen Euro%%%

Hubert Burda Media investiert 30 Millionen Euro in den Standort am Offenburger Güterbahnhof. Das meldet Baden Online ('Mittelbadische Presse'). Damit werden die Produktionshallen des Druckzentrums ausgebaut. Wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2020 sollen die Druckmaschinen und die Weiterverarbeitung aus dem alten Werk aus der Hauptstraße umziehen. Kündigungen soll es deswegen aber nicht geben. Die Pläne seien ein klares Bekenntnis vom gesamten Vorstand und von Verleger Hubert Burda zu dem Geschäftsbereich des Unternehmens, in dem es seine Wurzeln hat, zitiert Baden Online den Burda Druck-Geschäftsführer Heiko Engelhardt.