%%%Bauer startet neue Frauenzeitschrift in UK%%%

Die Hamburger Bauer Media Group hat in Großbritannien ein neues monatliches Frauen-Magazin auf den Markt gebracht. Das Heft heißt 'Simply You' und ist am 3. Mai erstmals erschienen. Zum Inhalt gehören Real Life-Storys über Frauen, "die ihr Leben positiv verändert haben" sowie Tipps und Ratschläge zu den Themenbereichen Ernährung, Gesundheit, Fitness, Mode und Beauty. Verantwortlich für das Konzept des Newcomers ist das Team der Bauer-Zeitschriften 'Take a Break' und 'that's life'.

Zielgruppe des Magazins mit dem Untertitel 'Real women, real results' sind Frauen im Alter ab 40 Jahren. 'Simply You' hat einen Umfang von 76 Seiten, der Copy-Preis beträgt 1,90 Pfund (2,15 Euro). Zunächst soll die Zeitschrift mit drei Monats-Ausgaben getestet werden. Anschließend entscheidet der Verlag über eine Fortführung. Siehe auch nb-Printausgabe 19/2018.