%%%Rebranding: Aus Universal Channel wird Universal TV%%%

Das Medienunternehmen NBC Universal International Networks (NBCUIN) nimmt Veränderungen an seinem Flagship-Senders Universal Channel vor: Fortan tritt das TV-Angebot unter Universal TV. In Großbritannien wurde der Rebrand am Donnerstag (3.5.2018) vollzogen. Australien, Brasilien, Lateinamerika Südafrika folgen in den kommenden Monaten. Die Umbenennung in Deutschland erfolgt am 2. Juli 2018.

Universal TV orientiert sich damit noch stärker als bisher an der Marke Universal. Das Design knüpft an neueste Trends in der Medienlandschaft an und soll mit einer modernen Optik für ein positives Zuschauererlebnis sorgen.

Der neue Markenauftritt entstand in Kooperation zwischen dem Central Marketing Team von NBC Universal International Networks und der Creative-Agentur Red Bee sowie dem renommierten Markenberater Lee Hunt. Für die Markenpositionierung, die Logo-Entwicklung und das Konzept zeichnet Red Bee verantwortlich.

Lee Raftery, Chief Marketing & Content Officer und Managing Director UK & Emerging Markets bei NBCUniversal International sagt: "Die neu belebte Identität von Universal TV positioniert unsere Flagship-Marke als ein Zuhause für Fans von großartigen Geschichten und starken Charakteren".

Das Jahr 2017 war für Universal Channel nach eigenen Angaben das bisher erfolgreichste Jahr in Deutschland: Der Pay-TV-Sender erreichte mit einem Marktanteil von 0,1 Prozent den besten Wert seit seinem Launch im September 2013. Im März verzeichnete der Kanal erstmals einen Marktanteil von 0,2 Prozent.