%%%'Spiegel Expedition' startet am kommenden Dienstag%%%

Der Hamburger Spiegel-Verlag launcht am 8. Mai 2018 die Zeitschrift 'Spiegel Expedition'. Das neue Heft widmet sich den großen Entdeckern und ihren Abenteuern in aller Welt. In der Erstausgabe geht es um den Wissenschaftler und Forscher Alexander von Humboldt.

Dr. Susanne Weingarten, Ressortleiterin Sonderthemen beim 'Spiegel', erläutert das Magazin-Konzept im Interview mit 'new business'. Sie erklärt: "'Ein Mann. Eine Reise. Ein Heft.' – das ist die Devise von 'Spiegel Expedition'. Jede Ausgabe schildert den großen Bogen einer einzigen bedeutenden Expedition von Anfang bis Ende - als spannenden Krimi, detailreich, mit vielen Landkarten und ganz nah am Erleben der Abenteurer, die sich auf ihre risikoreiche Fahrt begeben haben. 'Spiegel Expedition' ist sozusagen ein historisches Outdoor-Magazin."

Das neue Magazin soll zunächst in loser Folge erscheinen. Die Druckauflage beträgt circa 100.000 Exemplare. Der Copy-Preis liegt bei 6,90 Euro.

Das komplette Interview mit Dr. Susanne Weingarten findet sich in der aktuellen 'new business'-Printausgabe 19/2018. Hier bestellen.