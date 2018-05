%%%Sigmar Gabriel eröffnet Screenforce Days 2018%%%

Die Gattungsinitiative Screenforce hat die vorläufige Übersicht über die Keynoter des TV-Vermarkter-Events Screenforce Days 2018 in Köln bekanntgegeben. Eröffnet wird die Branchen-Veranstaltung, die aus Screenings und einem Kongressteil besteht, in diesem Jahr vom ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Er spricht in seiner Keynote über die Bedeutung von Medien und Journalismus in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung.

Ebenfalls als Speaker auftreten wird Regisseur, Filmproduzent und UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann, der sich in seinem Vortrag mit Innovation, Investition und Qualität im deutschen Fernsehen beschäftigen wird. Weitere Speaker sind unter anderem Les Binet, Head of Effectiveness bei der Agentur Adam & Eve DDB in London (Effektivität und Wirkung von Werbung), und Tobias Schiwek, Geschäftsführer UFA LAB und Chief Digital Officer UFA (Next Generation TV). Die Screenforce Days 2018 finden am 20. und 21. Juni im Coloneum in Köln-Ossendorf statt.

"Die Screenings sind sicherlich das Standbein unseres Events", sagt Martin Krapf, Geschäftsführer der Gattungsinitiative Screenforce. Doch auch der Kongress als Spielbein hat aus Sicht der Teilnehmer eine hohe Relevanz, so ein zentrales Ergebnis unserer letztjährigen Nachbefragung. Deshalb freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder so unterschiedliche Speaker mit einem breiten und abwechslungsreichen Themenspektrum zu präsentieren. Show und Entertainment, kompakte Infos und Insights, Technologie zum Anfassen auf dem Screenforce Campus, Networking mit über 2.000 Gästen – die Mischung der unterschiedlichen Formate macht die Stärke unserer Screenforce Days aus."