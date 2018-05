%%%Das Erste holt Kevin Kuranyi ins WM-Team%%%

Der ehemalige Fußball-Profi Kevin Kuranyi, 36, ergänzt das Experten-Team des Ersten bei der Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in Russland. Seinen ersten Einsatz wird er gleich beim Eröffnungsspiel am 14. Juni an der Seite von ARD-Stadionmoderatorin Julia Scharf im Moskauer Luschniki-Stadion haben. Zudem wird der Ex-Dynamo Moskau-Kicker zusammen mit dem Reporter Ralf Scholt auftreten.

Kuranyi verstärkt im Gastgeberland das ARD-Expertenteam um Thomas Hitzlsperger, Stefan Kuntz und Hannes Wolf. Diese drei Experten werden an der Seite von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel die Live-Spiele im Ersten aus dem SWR-Studio in Baden-Baden analysieren und bewerten. Darüber hinaus wird Weltmeister Philipp Lahm gemeinsam mit Jessy Wellmer im Format 'Weltmeister im Gespräch' vom Tegernsee die Geschehnisse in Russland beleuchten.