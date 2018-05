%%%Vodafone will Breitband-Business von Liberty Global kaufen%%%

Der britische Telekom-Riese Vodafone will seine Position im europäischen Breitband-Markt weiter ausbauen und 18, 4 Milliarden Euro große Bereiche des britischen Breitband-Anbieters Liberty Global übernehmen. Das gaben beide Unternehmen am heutigen Mittwoch offiziell bekannt. Unter anderem gehört auch der deutscher Kabelnetz-Betreiber Unitymedia (7,2 Millionen Kunden in NRW, Hessen und Baden-Württemberg) dazu. Da Vodafone 2014 bereits Kabel Deutschland gekauft hat, wäre nach einem Deal das alte Kabelnetz-Geschäft der Deutschen Telekom bei einem Anbieter vereint.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartell- und netz-Behörden in den jeweiligen europäischen Ländern.