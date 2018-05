%%%Sport 1 sichert sich Highlight-Cliprechte für alle 64 WM-Spiele%%%

Die Sportplattform Sport 1 mit Sitz in Ismaning hat von der SportA Sportrechte- und Marketing-Agentur,München , die Rechte an den besten Szenen sämtlicher Fußball-Partien bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Russland erworben. Alle Highlights können bereits 45 Minuten nach Abpfiff abgerufen werden. Den Auftakt macht am Donnerstag, 14. Juni, eine Zusammenfassung des WM-Eröffnungsspiels zwischen Russland und Saudi-Arabien. Alle Clips sind vertont und lassen sich gratis in Deutschland auf der Website und den Apps von Sport 1 ansehen.

"Die besten Momente werden auf unseren Plattformen für alle Fans jederzeit und an jedem Ort abrufbar sein", sagt Daniel von Busse, COO TV vgon Sport 1. "Bereits bei der UEFA EURO 2016 und beim FIFA Confederations Cup 2017 haben sie diesen Service sehr gut angenommen. Damit untermauern wir auch unseren Anspruch als führende multimediale Sportplattform in Deutschland."