%%%Axel Springer gründet Unternehmen für Content Marketing%%%

Axel Springer hat den Geschäftsbereich Corporate Solutions, die Inhouse-Agentur für Content Marketing und Corporate Publishing, in eine eigenständige Gesellschaft überführt. Alle bisherigen Aktivitäten des Bereichs werden künftig in der Axel Springer Corporate Solutions GmbH & Co. KG fortgeführt. Frank Parlow und Lutz Thalmann bleiben Geschäftsführer. Darüber hinaus wird Christopher Brott, 34, in die erweiterte Geschäftsleitung berufen. Dort ist er wie bisher verantwortlich für das Projektmanagement.

Frank Parlow sagt: "Wir sind im Jahr 2013 als Zweimannbetrieb gestartet und haben daraus eine Full-Service-Agentur mit rund 100 Mitarbeitern aufgebaut. Jetzt hat unser Geschäft eine Größe erreicht, um die Erfolgsgeschichte als eigenständiges Unternehmen fortzuschreiben."

Lutz Thalmann ergänzt: "Mit der neuen Struktur schaffen wir die Voraussetzungen, um noch schneller neue Trends aufgreifen und gemeinsam mit Kunden realisieren zu können. Unsere Geschäftspartner profitieren zudem auch weiterhin vom digitalen Know-how und der hohen Innovationsfähigkeit von Axel Springer."

Das Leistungsportfolio von Axel Springer Corporate Solutions umfasst die Beratung, Konzeption und Umsetzung von Kommunikationslösungen für Unternehmen. Zum Portfolio gehört das Mitarbeitermagazin für den Pharmakonzern Roche ('myRoche'), das Mitarbeitermagazin der Robert Bosch GmbH ('Bosch-Zünder') und das Intranet des Pharmakonzerns Bayer. Zu den weiteren Kunden zählen u.a. Arte, BASF, Deichmann, Deutsche Rentenversicherung, HypoVereinsbank, Lufthansa, PWC, Roland Berger, Siemens, Vattenfall, Vonovia und Volkswagen.