%%%Nicole Wiedemann wird Sales Direktorin von 'Cicero' und 'Monopol'%%%



Nicole Wiedemann wechselt vom Jalag-Vermarkter BM Brand Media zu Inspiring Network (Foto: Inspiring Network)

Am 1. September 2018 startet Nicole Wiedemann als Sales Direktorin bei dem Hamburger Medienhaus Inspiring Network und verantwortet dort künftig die Anzeigenvermarktung der Monatstitel 'Cicero' und 'Monopol' des Res Publica Verlags. Seit 1. April 2018 vermartet Inspiring Network die beiden Zeitschriften. Wiedemann tritt damit die Nachfolge der Interims-Sales-Managerin Claudia Albers an.



Nicole Wiedemann kommt von BM Brand Media (Jahreszeiten Verlag), wo sie nach verschiedenen Stationen zuletzt als Gesamtanzeigenleiterin Frauenzeitschriften die Magazine 'Für Sie', 'Petra', 'Vital', 'Feel good', 'Clever leben', 'Iss dich gesund' und 'Dr. Wimmer' verantwortete. Bei Inspiring Network berichtet sie an Wencke von der Heydt, Executive Sales Director des Verlags.