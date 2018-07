%%%'Spiegel' startet Supplement, Online-Schwerpunkt und Konferenz zum Thema Digitalisierung%%%

Mit Virtual Reality, Künstlicher Intelligenz, Robotics und Blockchain etablieren sich derzeit technische Entwicklungen, die weitreichende wirtschaftliche und damit einhergehend gesellschaftliche Auswirkungen zur Folge haben. In welchem Umfang werden diese Veränderungen das generelle Verständnis von Wirtschaft, Wertschöpfung und Arbeit verändern?

Diesem Thema widmen sich 'Spiegel' und Spiegel Online in der Beilage 'Spiegel Futura – Ideen für die Welt von morgen', die am 20. Oktober der Ausgabe 43 des Nachrichtenmagazins beiliegen wird, sowie in einem Themenschwerpunkt auf der Website und auf der 'Spiegel'-Konferenz 'Futura' am 19. und 20. November in Hamburg.

Schwerpunkt des geplanten Supplements ist die Frage, wie es Europa gelingen kann, sich im technischen Wettbewerb mit den USA und China erfolgreich zu behaupten, dabei zugleich aber seinen Werten treu zu bleiben. Das Blatt erscheint in einer Druckauflage von rund 700.000 Exemplaren im Tabloid-Format (26 x 38 cm) und liegt dem 'Spiegel' gefalzt bei.