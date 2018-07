%%%NOZ Medien gründet Content-Marketing-Agentur brandence%%%

NOZ Medien in Osnabrück hat zum 1. Juli 2018 die Content-Marketing-Agentur brandence gegründet. Als Geschäftsführer wurde Karsten Ilm, 42, berufen, der auf fast 15 Jahre Agentur-Erfahrung u.a. bei Territory zurückblickt und bei NOZ Medien den Geschäftsbereich Content Marketing bereits seit Anfang dieses Jahres aufbaut.

In der Agentur will der Osnabrücker Verlag ('Neue Osnabrücker Zeitung') den werbungtreibenden Bestandskunden sowie potenziellen Neukunden die "Entwicklung maßgeschneiderter Content-Strategien mit hochwertigen Inhalten" anbieten. "Aus unserem umfassenden bestehenden Kundennetzwerk wird in zunehmendem Maße der Einstieg in informierende und dabei unterhaltende Erzählformate gewünscht. Diesem Kundenwunsch wird brandence Rechnung tragen und das Leistungsportfolio der NOZ Medien im Rahmen unserer Diversifizierungsstrategie so weiter ausbauen", sagt Axel Gleie, Geschäftsführer von NOZ Medien, zu der Neugründung.